ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı. Buna göre; ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 214 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 109 artarak 1 milyon 214 bin 23'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.

ABD'yi, 250 bin 561 vakayla İspanya, 211 bin 938 ile İtalya ve 190 bin 584 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 485 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 188 bini geçti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 129 bin 345 vakayla New Jersey ve 69 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.