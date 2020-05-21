ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya, vaka sayısı ise 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
21.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:26

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 595 BİNİ AŞTI

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı.

ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGE NEW YORK OLDU

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar 364 bin 249 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 758 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 152 binden fazla vakayla New Jersey ve 100 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 178 bine, iyileşen hasta sayısı da 371 bine yaklaştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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