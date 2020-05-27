ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi.

27.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:22

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de ölü sayısı artıyor ağırlaşıyor. Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak, 100 bin 686'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 730 BİNE YAKLAŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 481 artarak 1 milyon 728 bin 964'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 839 artarak, 100 bin 686'ya çıktı.

ABD'yi 394 bin 507 vakayla Brezilya, 370 bin 680 vakayla Rusya ve 283 bin 339 vakayla İspanya izliyor.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGE NEW YORK

Öte yandan, salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 373 bin 622 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 451 kişi hayatını kaybetti. New York'u 157 binden fazla vakayla New Jersey ve 113 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 550 bini, iyileşen hasta sayısı da 480 bini geçti.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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