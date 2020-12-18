ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı
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ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı

18.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:18

ABD'de BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan bir hemşire, aşı ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada canlı yayında rahatsızlanarak bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı.

ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı

"BAŞIM DÖNÜYOR" DEDİKTEN SONRA BAYILDI

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

İLK MÜDAHALEYİ MESLEKTAŞLARI YAPTI

O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC'nin kameralarına yansıdı.

ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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