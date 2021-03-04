ABD'de Kongre Polisi, Ulusal Muhafızların görev süresinin 2 ay uzatılmasını talep ediyor
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ABD'de Kongre Polisi, Ulusal Muhafızların görev süresinin 2 ay uzatılmasını talep ediyor

04.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:10
ABD'de Kongre Polisi, Ulusal Muhafızların görev süresinin 2 ay uzatılmasını talep ediyor

ABD Kongre Polisinin, yerleşkeyi korumak için kente gelen Ulusal Muhafızların görev sürelerinin 2 ay daha uzatılmasını talep ettiği bildirildi.

ABD Kongre Polisinin, yerleşkeyi korumak için kente gelen Ulusal Muhafızların görev sürelerinin 2 ay daha uzatılmasını talep ettiği bildirildi.

6 Ocak'ta Kongre baskının yaşandığı ABD'de Kongre binası ve çevresinde tehditlerin devam ettiğine ilişkin istihbaratların alınması üzerine güvenlik önlemleri yüksek seviyede tutuluyor.

Associated Press'in (AP) güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kongre Polis Departmanı, Ulusal Muhafızlar Komutanlığından, Kongreyi korumak için görev sürelerini 60 gün daha uzatmalarını talep etti.

Kongre ve çevresinde yönelik aşırı sağcı grupların "tehditlerinin" hala devam ettiğinin altını çizen kaynaklar, polisin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini aktardı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Elissa Slotkin, bu konudaki talebin son 36 saatte yapıldığını ve Ulusal Muhafızlar için tüm eyaletlerden gönüllüler arandığını belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de düzenlediği günlük basın toplantısında, "İhtiyacımız olduğu müddetçe, Ulusal Muhafızları burada tutmalıyız." yorumunu yaptı.

Pentagon talebi değerlendiriyor

Öte yandan AP'ye konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Kongre polisinin talebini değerlendirdiklerini ifade etti.

Yetkililer, Pentagon'un eyaletlere Ulusal Muhafızların müsait olup olmama durumunu sorduğunu da sözlerine ekledi.

Washington DC'de şu anda görev süresi 12 Mart'ta dolacak 5 binden fazla Ulusal Muhafız görev yapıyor.

ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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