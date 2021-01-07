Trump destekçileri Kongre binasının yanına darağacı kurdu! Görenlerin tüyleri diken diken oldu

ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçilerinin başlattığı protesto gösterileri kontrolden çıkarak yerini şiddet olaylarına bıraktı. Kongre binasının yanına göstericiler tarafından kurulan darağacı ise görenlerin tüylerini diken diken etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'da düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Polis barikatlarını aşan Trump destekçisi bazı gruplar Kongre binasına girdi. Gösteriler sadece birkaç saat içinde kontrolden çıkarak yerini şiddet olaylarına bıraktı.

KONGRE BİNASININ YANINA DARAĞACI KURDULAR

Washington'daki gösterilerde dikkat çeken bir kare yer aldı. Sosyal medyada da hızla yayılan karede, Kongre binasının yanına göstericiler tarafından kurulan darağacı yer aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Washington'da Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ, TRUMP BİR ÇAĞRI DAHA YAPTI

Kongre binasının içinde bazı güvenlik güçlerinin silahlarına sarıldığı görülürken, Trump yaşanan gelişmeler üzerine bir kez daha itidal çağrısı yaptı. Twitter hesabından videolu mesaj paylaşan Trump, göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

BİR KADIN VURULDU

Olaylar sırasında bir kadın silahla ağır yaralandı. Durumu kritik olan kadının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.