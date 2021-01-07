Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi
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Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi

07.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:38

Dünya gündemine bomba gibi düşen ABD Kongre baskınında vurularak öldürülen kadının kimliği açıklandı. Eski bir asker ve gazi olan Ashli Babbitt, Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde demokratların adayı Joe Biden başkan seçilirken, Trump seçimde yolsuzluk olduğunu iddia etti. Dün ABD Kongre'si Biden'ın başkanlığını resmileştirmek adına bir araya gelirken bu sırada Trump destekçileri Kongre binasını bastı.

Burada göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda bir kadın vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KADININ GAZİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, ismi Ashli Babbitt olan kadın, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisiydi.

ŞEHİT İLAN EDİLDİ

Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmanırken vurulan Babbitt'i kimin öldürdüğü henüz bilinmezken, Trump destekçileri hayatını kaybeden kadını şehit ilan etti.

Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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