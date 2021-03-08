ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı
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ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı

08.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:50

ABD'nin Minnesota eyaletinde; erimiş kükürt, kereste ve asfalt ham maddesi taşıyan yük treninin 22 vagonu, raydan çıktı. Yetkililer, halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde meydana gelen tren kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Minnesota eyaletinin Plymouth kentinde; erimiş kükürt, kereste ve asfalt ham maddesi taşıyan yük treninin 22 vagonu, raydan çıktı. Kazada bazı vagonların takla atarak, raylardan çıktığı belirtildi. Yetkililer talihsiz kazada kimyasal madde sızıntısının olmadığını açıkladı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN" UYARISI

Yetkililer ayrıca sızıntıya karşı hava kalitesinin izlediğini ve "olağandışı ölçümler" yapılmadığını yine de önlem olarak enkaz temizliği sürerken halktan bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KORAY: felaketlerden kurtulmayın inşallah tüm nükleer reaktörlerninzi ve füzeleriniz kendi ülkenizde patlar çok ah aldın çok acı çektirdin dünyaya abd sonunda müstehakanı bulacaksın
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