ABD'de kimyasal madde taşıyan tren raydan çıktı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde meydana gelen tren kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Minnesota eyaletinin Plymouth kentinde; erimiş kükürt, kereste ve asfalt ham maddesi taşıyan yük treninin 22 vagonu, raydan çıktı. Kazada bazı vagonların takla atarak, raylardan çıktığı belirtildi. Yetkililer talihsiz kazada kimyasal madde sızıntısının olmadığını açıkladı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN" UYARISI

Yetkililer ayrıca sızıntıya karşı hava kalitesinin izlediğini ve "olağandışı ölçümler" yapılmadığını yine de önlem olarak enkaz temizliği sürerken halktan bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı