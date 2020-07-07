ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde geçtiğimiz aylarda kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen'in tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

07.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:16

ABD'de Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde geçtiğimiz aylarda kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen'in cansız bedeni bulundu. Fort Hood askeri üssünde bulunan kalıntıların Nisan ayındaki askeri üste kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen'e ait olduğu doğrulandı. Talihsiz genç kadının tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

New York Times'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki Uzman Çavuş Vanessa Guillen en son 22 Nisan'da Teksas'taki Fort Hood'da görüldü. Cuma günü Vanessa'nın büyük kardeşi Marya Guillen ordudan, Haziran sonunda bulunan kemik, saç ve diğer kalıntıların kız kardeşine ait olduğunu doğrulayan bir telefon aldı.

ORDUNUN TELEFONU 2 AYDAN SONRA GELDİ

Ordunun telefonu, Vanessa ortadan kaybolduktan sonra 2 aydan fazla bir süre sonra ve Vanessa'nın ailesinin kaybolmayla ilgili soruşturma için çabalaması sonucunda geldi. Ayrıca, Vanessa'nın başka bir asker tarafından cinsel istismarların uğradığına dair suçlamalarının ünlülerin, sanatçıların, milletvekillerinin ve başkan adayının dikkatini çektiği ifade edildi. Ailenin ayrıca, ordunun cinsel taciz ve saldırı bildirilerini nasıl ele alacağı konusunda da değişikliğe gitmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

YETKİLİLER DOĞRULADI

Fort Hood yetkilileri, dün üste bulunan kalıntıların Vanessa'ya ait olduğunu resmen doğruladı. Yetkililer, cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma tamamlayacaklarını ve herhangi bir yetersizliği gidermek için cinsel taciz önleme programlarının gözden geçirilmesini değerlendireceklerini söyledi.

Öte yandan Perşembe günü yapılan federal bir şikayette ise polisin kendisine yaklaştığı sırada ölümcül bir şekilde kendini vuran başka bir askerin Vanessa'yı öldürdüğü ve daha sonra da cansız bedeni büyük bir kutuda sakladığı iddia edildi. Ayrıca, askerin kız arkadaşı da Vanessa'nın kalıntılarının parçalanması ve yakılmasında askere yardım etmekle suçlanıyor.

ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi Haber
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Cahit Özkan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Falcao Fatih Terim Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:17:21. #1.14#
title