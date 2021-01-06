ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi

ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak kongre binasına girmeyi başardı. Trump destekçilerinin Kongre'yi basması sonrası ortalık iyice karıştı ve binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. FOX News'in haberine göre; Kongre'deki olayda bir kişi yaralandı.

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Trump destekçilerinden bazıları Kongre binasına girmeyi başarırken, dış basından tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor.

KONGREDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından ortalık iyice karıştı. FOX News'te yer alan habere göre, binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. Kongre'deki olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Binadan kanaması olan bir kadın çıkarıldı. Kadına kalp masajı uygulanıyor.

WASHINGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington Belediye Başkanı kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Washington'da çarşamba 23:00'ten perşembe sabah 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

MIKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da düzenlediği miting sonrası Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklaması geldi.