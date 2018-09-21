ABD'de İşlemediği Bir Suç İçin 27 Yıl Hapis Yatan Adam, Özgürlüğüne Kavuştu

ABD'de işlemediği suç için 27 yıl hapiste mahkum edilen Valentino Dixon, gerçek suçlu itiraf üzerine serbest bırakıldı. Golfworld dergisinin haberine göre, 27 yıl önce Dixon'un gittiği partide kavga etti, kavga esnasında bir silah patladı. Kavgada yer almadığını ve olay yerinden kaçtığını anlatan Dixon, orada 17 yaşındaki bir gencin öldüğünü sonradan öğrendiğini belirtti.

SİLAH ONUN ÜZERİNE

Daha önce uyuşturucu yüzünden sabıkalı olan Valentino, gencin vurulduğu silah kendisinin üzerine olduğu için suçlamaların odağı oldu. Görgü tanıkları silahı kimin ateşlediğini söyleyemedi, bunun üzerine Dixon suçlu bulunup, 39 yıl hapiz cezası aldı.

GERÇEK KATİL İTİRAF ETTİ

Olaydan 26 yıl sonra Hukuk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir gönüllü grubu yeni bir soruşturma başlattı ve tekrar tüm görgü tanıklarının ifadelerini aldı. O gece tabancayla ateş eden kişinin halihazırda hapiste olan LaMarr Scott olduğu ortaya çıktı.