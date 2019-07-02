Bir hasta, hastaneden infüzyon pompasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı

ABD'nin Illinois eyaletinde, koluna bağlı infüzyon pompasıyla hastane bahçesinde yürüyüşe çıkan siyah bir hasta, cihazı çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede zatürre tedavisi gören 24 yaşındaki Shaquille Dukes, infüzyon pompasını çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı.

"SİYAHİ OLDUĞUM İÇİN BU MUAMELEYİ GÖRDÜM"

Dukes'ın ifadesinde, 8 Haziran'da FHN Memorial Hastanesi'ne yattığını, ertesi gün hastane doktordan izin alarak, erkek arkadaşı ve kardeşiyle hastane bahçesinde yürüyüşe çıktığını söyledi. Dukes'ın ifadesine göre kapıdaki güvenlik görevlisi, "Cihazı çalıp eBay'de satacak mısın?" diyerek polis çağırdı.

Shaquille Dukes, "Polis, beni karakola götürürken astım spreyimi de aldı. Bir süre sonra fenalaştım ve astım nöbeti geçirdim. Dört dakika spreyi geri vermesi için polise yalvardım. Kendimden geçince sprey mucizevi şekilde ortaya çıktı" dedi. Dukes, siyah olduğu için bu muameleyi gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine Dukes kelepçeli olarak hastaneye geri getirildi.

Polis olayla ilgili olarak bağımsız soruşturma başlatıldığını açıkladı.

POLİS: HIRSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

Freeport Emniyet Müdürü Todd Barkalow, Dukes'ın infüzyon pompasını çalmaya çalıştığını düşünmedikleri sonucuna vardıklarını söyledi.

Polis yetkilileri Dukes'ın bahçeye çıkmak için hastane görevlilerinden izin almadığını ve gözaltı sırasında infüzyon pompasının iddia ettiği gibi polis tarafından değil, hastane personeli tarafından çıkarıldığını belirtti.