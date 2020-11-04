ABD'de iki eyalette oy verme işlemi sona erdi
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ABD'de iki eyalette oy verme işlemi sona erdi

04.11.2020 02:00 | Son Güncelleme: 04.11.2020 02:04
ABD'de iki eyalette oy verme işlemi sona erdi

ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Tarihi seçimde ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı. ABD medyası, ilk sonuçların gelmesinin beklendiğini duyurdu.

2016 SEÇİMLERİNDE İKİ EYALETTE DE TRUMP KAZANMIŞTIABD Başkanı Donald Trump ile Hillary Clinton arasında 2016 yılında yapılan seçimde iki eyaleti de Trump kazanmıştı. Kentucky eyaletinde 1 milyon 200 binden fazla oy alan Donald Trump yüzde 62,5, Indiana'da ise 1 milyon 500 binden fazla oy alarak yüzde 56,5 ile Hillary Clinton'ı yenmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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