ABD'de İdam Mahkumu, Zehirli İğne Yerine Elektrikli Sandalye İstedi

ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle acı çekmek istemediğini söyleyen bir idam mahkumu, cezasının elektrikli sandalyeyle infaz edilmesini istedi.

61 yaşındaki David Earl Miller, birkaç mahkumun zehirli iğneyle normalden daha uzun sürede ölmeleri üzerine seçim yapma hakkını kullandı.

36 yıldır hapiste olan Miller'ın bugün idam edilmesi bekleniyor.

Eyalette bu hak, 1999'dan önce işlenen suçlarda hüküm giyen mahkumlara tanınıyor.

Miller 1981'de 23 yaşındaki zihinsel özürlü bir kadını öldürmekten hüküm giymişti.

Tennessee'de idam mahkumlarının cezası genelde zehirli iğneyle infaz ediliyor.

'20 dakika can cekişti'

Eyalette Ağustos ayındaki bir infazda Billy Ray Irıck adlı bir mahkumun, zehirli iğneden sonra 20 dakika can cekiştiği açıklanmıştı.

Bunun üzerine Edmund Zagorski adlı 63 yaşındaki başka bir mahkum da elektrikli sandalye talebinde bulunmuştu.

Cezası geçen ay infaz edilen Zagorski, eyalette 1960'tan beri bu yolla idam edilen ikinci mahkum oldu.

Eyalette bazı mahkumların idam mangası tarafından kurşuna dizilme talebiyle açtığı dava henüz sonuçlanmadı.

Zehirli iğne yerine gaz odası

Komşu eyalet Alabama'da bu yılın başlarından itibaren idamlar nitrojen gazı odasında da infaz edilebiliyor.

Eyalette 50'den fazla mahkum zehirli iğne yerine cezalarının bu yolla infaz edilmesi talebinde bulundu.

ABD'de hiçbir eyalette elektrikli sandalye ana infaz yöntemi değil. 1890'lara kadar ABD genelinde idam mahkumlarının cezası asılarak infaz ediliyordu. Sonra bunun yerini elektrikli sandalye aldı.

Zehirli iğneyle ilk infaz 1982'de Teksas'ta gerçekleştirildi ve daha acısız olduğu öne sürülen bu yöntem tüm eyaletlere yayıldı.

Ancak zaman zaman ilacın etkisini normalden daha uzun sürede göstermesi üzerine bu yöntem tartışılmaya başlandı.

ABD'de bu yıl 22 kişi idam edildi. Ülkede 2800'e yakın idam mahkumunun bulunduğu belirtiliyor.