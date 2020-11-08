ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor - CHARLOTTE
08.11.2020 07:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 07:36
ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.
ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor. Kuzey Karolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde toplananlar Biden'in zafer konuşmasını canlı olarak dinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Peter Zay