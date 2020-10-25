ABD'de günlük ikinci en yüksek koronavirüs vakası bildirildi
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ABD'de günlük ikinci en yüksek koronavirüs vakası bildirildi

25.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:29
ABD'de günlük ikinci en yüksek koronavirüs vakası bildirildi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgını başladığı günden bu yana günlük ikinci en yüksek koronavirüs vakası rapor edildi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgını başladığı günden bu yana günlük ikinci en yüksek koronavirüs vakası rapor edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüs pandemisi başladığı günden bu yana ABD'de günlük ikinci en yüksek vaka sayısı bildirildi. Cumartesi günü 83 bin 718 yeni vaka kaydedildi. Ülkede vaka sayısı 8 milyon 827 bin 932'ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 68'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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