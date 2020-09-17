ABD'de gözaltındaki göçmen kadınlara yönelik jinekolojik tıbbi müdahale iddiası
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ABD'de gözaltındaki göçmen kadınlara yönelik jinekolojik tıbbi müdahale iddiası

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Irwin ilçesinde özel olarak işletilen bir göçmen gözaltı merkezinde, göçmen kadınlara yönelik jinekolojik ameliyatlar yapıldığı öne sürüldü.

ABD'de gözaltındaki göçmen kadınlara yönelik jinekolojik tıbbi müdahale iddiası
17.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:24

ABD medyasına yansıyan ve merkezde çalışan bir hemşirenin ihbar dilekçesine dayandırılan haberlerde, "LaSalle Islahevleri" adlı özel bir firmaya ait Irwin İlçe Gözaltı Merkezi'nde göçmen kadınlar üzerinde rızaları olmadan ameliyatlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberlerde, tesiste görev yapan siyahi hemşire Dawn Wooten'in ihbar dilekçesinde, gözaltındaki birkaç göçmen kadının rızaları veya bilgileri olmadan Irwin Hastanesine kaldırılarak rahimlerinin alındığı, dilekçeye bir hastanın da ifadesinin eklendiği kaydedildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Irwin Hastanesi'nden haberlere yönelik bir açıklama gelmezken, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Sağlık Hizmetleri Birliğinin Direktörü Dr. Ada Rivera, iddiaların tam ve bağımsız bir şekilde soruşturulacağını açıkladı.
Rivera'nın açıklamasında, "ICE, gözaltına alınanların deneysel tıbbi prosedürler için kullanıldığı şeklindeki imalara şiddetle itiraz ediyor" ifadesine yer verildi.

Çıkan haberler üzerine, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dahil 170'den fazla Kongre üyesi söz konusu iddiaların acilen soruşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Islam Doğru
Islam Doğru
AA Editörü
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