ABD'de ekran kartı taşıyan kamyon soyulmuştu! Çalınan kartlar dünyanın diğer ucunda ortaya çıktı

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde tanesi binlerce dolar değerinde olan bir kamyon dolusu ekran kartının çalındığı bildirilmişti. Kripto madenciliğinin artması nedeniyle ve çip üretiminin durma noktasına geldiği bu süreçte bir grup hırsız, binlerce ekran kartı taşıyan kamyonu soymuştu.

EKRAN KARTI TAŞIYAN KAMYON SOYULDU

Çalınan ekran kartı markasının Ürün Müdürü Jacob Freeman, San Francisco'dan Güney Kaliforniya'ya giden bir kamyondan GeForce RTX 3000 serisinin çalındığını doğruladı. Çalınan ekran kartlarının tanesinin 300 ile 2000 dolar arasında bir değeri olduğu söylendi.

ÇALINAN EKRAN KARTLARI VIETNAM'DA ORTAYA ÇIKTI

Ürün müdürünün yaptığı açıklamada kartların seri numaraları olduğu için satılmaya çalışıldığı zaman kolaylıkla bulunabileceğini açıkladı. Paylaşılan bir diğer bilgilere göre ise çalınan ekran kartlarının Vietnam'da satışa çıktığı öğrenildi ve kartları satmaya çalışan bir grubun yakalandığı açıklandı.

ÇİP KITLIĞI NEDENİYLE EKRAN KARTI ÜRETİMİ DURDU

Dünya genelindeki elektronik cihazları olumsuz olarak etkileyen çip kıtlığı, ekran kart üretimini durdurma noktasına kadar getirdi. Geçen senelere kıyasla çok az sayıda üretilen ekran kartı fiyatları ise Türkiye'de araba fiyatlarına yaklaştı.

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