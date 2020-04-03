ABD'de evsizlere yemek dağıtıldı Lafeyette Park'dan görünüm Evsizlere yemek dağıtan ABD'li vatandaşlar Evsizlerin yemeklerini alması Evsizlerin yemek yemesi WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da sokaklar yeni tip koronavirüs salgını endişesiyle sessizliğini sürdürürken Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente...

Lafeyette Park'dan görünüm

Evsizlere yemek dağıtan ABD'li vatandaşlar

Evsizlerin yemeklerini alması

Evsizlerin yemek yemesi WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da sokaklar yeni tip koronavirüs salgını endişesiyle sessizliğini sürdürürken Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente gelen turistlerin uğrak mekanı olan Lafeyette Park'ta da Washington D.C.,de yaşayan vatandaşlar evsizlere yemek dağıttı

Kaynak: AA