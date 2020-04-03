ABD'de evsizlere yemek dağıtıldı
Lafeyette Park'dan görünüm Evsizlere yemek dağıtan ABD'li vatandaşlar Evsizlerin yemeklerini alması Evsizlerin yemek yemesi WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da sokaklar yeni tip koronavirüs salgını endişesiyle sessizliğini sürdürürken Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente...
03.04.2020 01:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 01:15
Lafeyette Park'dan görünüm
Evsizlere yemek dağıtan ABD'li vatandaşlar
Evsizlerin yemeklerini alması
Evsizlerin yemek yemesi WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da sokaklar yeni tip koronavirüs salgını endişesiyle sessizliğini sürdürürken Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente gelen turistlerin uğrak mekanı olan Lafeyette Park'ta da Washington D.C.,de yaşayan vatandaşlar evsizlere yemek dağıttı
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Kaynak: AA