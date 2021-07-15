ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
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ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu

ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan David Olson, evinin arka bahçesine çıkan merdivenleri yeniden inşa etme amacıyla yıktığında toprağa gömülü 160 adet bowling topu buldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan David Olson, evinin arka bahçesine çıkan merdivenleri yeniden inşa etme amacıyla yıktığında toprağa gömülü 160 adet bowling topu buldu. Bowling toplarının üstündeki üretici firma logosundan, topların 1950'lilerde üretildiği tespit edildi.

Michigan eyaletinde bulunan Muskegon kentinde yaşan 33 yaşında David Olson, arka bahçesine çıkan merdivenleri yenilemek için 1 Temmuz'da yıkıma başladı. Merdivenlerin altındaki toprağı kazdıkça, kum toprağın içine gömülü bowling topuyla karşılaştı. Toprağı kazdıkça daha fazla bowling topu bulan Olson, iki haftalık süreçte toplamda 160 adet bowling topu buldu. Topların üzerinde bulunan üretici firma logosundan yola çıkarak, topların 1950'lilerde faaliyet gösteren fabrikada üretildiği tespit edildi.


ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu
ABD'de evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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