Kullandığı dezenfektan ile mumun alevi temas etti, talihsiz kadının tüm vücudu alevler içinde kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kullandığı dezenfektan ile mumun alevi temas etti, talihsiz kadının tüm vücudu alevler içinde kaldı

ABD'de, üç çocuk annesi bir kadının vücudu, kullandığı dezenfektan ile yaktığı mumun temas etmesi sonucu alevler içinde kaldı. 5 saniye içinde olup biten olayın ardından talihsiz anne yoğun bakıma kaldırıldı.

Kullandığı dezenfektan ile mumun alevi temas etti, talihsiz kadının tüm vücudu alevler içinde kaldı
05.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:57

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Katie Wise, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktı. Mumu yaktığı anda dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı. Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, Perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu. Uzmanlar, içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.

Amerika Teksas'ta üç çocuk annesi Katie Wise, marketten aldığı markasız el dezenfektanın yaktığı muma temas ederek patlaması sonucu alevler içinde kaldı.

TÜM VÜCUDU ALEVLER İÇİNDE KALDI

Katie Wise, her cumartesi gecesi olduğu gibi geçen Cumartesi günü de çocukları ile beraber evin tüm lambalarını kapatıp mum ışında film izleme hazırlığı yaptı. Katie'nin mum yakmasıyla birlikte masanın üstünde bulunan dezenfektan kutusu ile mumun kendisi temas etti.

Bir anda patlayan dezenfektan kutusu nedeniyle alevler içinde kalan kadını gören çocukları koşarak komşulardan yardım istemeye gittiler. Bu sırada Katie, yanmakta olan elbiselerini çıkarmayı başardı. Komşularının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Katie, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

EVİ DE KÜL OLDU

Katie, yanıklarından dolayı yaşadığı acıyı hiç bir şekilde ifade edemeyeceğini, evinin yandığını ve hastaneden çıktığında yeni bir ev bulmak zorunda olduğunu söyledi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yangında evini kaybeden, vücudu yanan ve çocuklarının travma yaşadığı Katie'nin tedavisi ve yeni ev masrafları için yardım kampanyası başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Şevket Çoruh Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Silah Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Kullandığı dezenfektan ile mumun alevi temas etti, talihsiz kadının tüm vücudu alevler içinde kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 16:12:57. #1.15#
title