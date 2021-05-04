ABD'de CIA Genel Merkezi'ne izinsiz girmek isteyen kişi engellendi
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ABD'de CIA Genel Merkezi'ne izinsiz girmek isteyen kişi engellendi

ABD'de CIA Genel Merkezi'ne izinsiz girmek isteyen kişi engellendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Virginia eyaletinde Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine aracı ile girmek isteyen bir kişi, kapıda bulunan güvenlik güçleri tarafından engellendi.

ABD'nin Virginia eyaletinde Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine aracı ile girmek isteyen bir kişi, kapıda bulunan güvenlik güçleri tarafından engellendi.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Langley'de bulunan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) genel merkezine kimliği belirsiz bir kişi aracı ile girmeye çalıştı. Kapıda bulunan güvenlik personeli şahsı engellerken, CIA'ye bağlı güvenlik güçlerinin aracın içinde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, kimliği belirsiz kişinin aracı ile binaya giriş yetkisi olmadığı halde girmeye çalıştığını belirtirken, olayda silah kullanılmadığı bildirildi. Yetkililer ayrıca meydana gelen güvenlik olayının CIA ajanları tarafından ele alındığını aktardı.

1993'te Pakistan uyruklu Mir Aimal Kansi, genel merkez dışında trafik ışıklarında aracı ile bekleyen 2 CIA çalışanını silahla vurarak öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı. Olay yerinden kaçan Kasi, 4 yılın ardından yakalanmış ve 2002'de idam edilmişti. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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