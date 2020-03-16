ABD'de bir stokçu 17 bin adet el temizleme jelini satamayınca kiliseye bağışladı
ABD'nin Tennessee eyaletinde 17 bin 700 adet el temizleme jeli stoklayan bir kişi, elindeki ürünleri çevrimiçi ortamda satamayınca bağışlamak zorunda kaldı
16.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:03
Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 17 bin 700 adet el temizlik jeli stoklayan bir kişi, elindeki ürünleri çevrimiçi ortamda satamayınca kiliseye bağışlamak zorunda kaldı.
Matt Colvin isimli 36 yaşındaki şahıs, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle halkın temizlik malzemeleri almaya akın ettiği bir anda, binlerce adet el temizlik jeli ve ıslak mendil stokladı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com