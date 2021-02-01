ABD'de bir kişi, köpeğiyle düştüğü nehirden böyle kurtarıldı

ABD'de Mississippi eyaletinde buz tutmuş nehre köpeğiyle birlikte düşen kadın saatlerce mahsur kaldı. Kadın ve köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Mississippi Nehri'nde bir kadın ve köpeği mahsur kaldı. Köpeğiyle birlikte buz tutmuş nehre düşen kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yerel medya, nehre düşen kadın ve köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı