ABD'de bir kişi, köpeğiyle düştüğü nehirden böyle kurtarıldı
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ABD'de bir kişi, köpeğiyle düştüğü nehirden böyle kurtarıldı

01.02.2021 21:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:01
ABD'de bir kişi, köpeğiyle düştüğü nehirden böyle kurtarıldı

ABD'de Mississippi eyaletinde buz tutmuş nehre köpeğiyle birlikte düşen kadın saatlerce mahsur kaldı.

ABD'de Mississippi eyaletinde buz tutmuş nehre köpeğiyle birlikte düşen kadın saatlerce mahsur kaldı. Kadın ve köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Mississippi Nehri'nde bir kadın ve köpeği mahsur kaldı. Köpeğiyle birlikte buz tutmuş nehre düşen kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yerel medya, nehre düşen kadın ve köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.


ABD'de bir kişi, köpeğiyle düştüğü nehirden böyle kurtarıldı
ABD'de bir kişi, köpeğiyle düştüğü nehirden böyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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