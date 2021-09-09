ABD'de bilim insanları ısıya dayanıklı aşı adayları geliştirildiği açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de bilim insanları ısıya dayanıklı aşı adayları geliştirildiği açıklandı

ABD'de bilim insanları ısıya dayanıklı aşı adayları geliştirildiği açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi'ndeki bilim insanları, oda sıcaklığında etkisini kaybetmeyen, ısıya dayanıklı yeni Covid-19 aşı adayı geliştirdi.

Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi'ndeki bilim insanları, oda sıcaklığında etkisini kaybetmeyen, ısıya dayanıklı yeni Covid-19 aşı adayı geliştirdi. Bu aşı adaylarının bileşenlerinin ise bitkilerden veya bakterilerden elde edilen virüsler olduğu ifade edildi. 

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi'nden bilim insanları, soğukta muhafaza edilmesine gerek olmayan yeni Covid-19 aşı adayları geliştirme sürecinin ilk aşamasında olduklarını duyurdu. Üzerinde çalışılan aşı adaylarının, farelerde, COVID-19'a karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretimini tetiklediği ifade edildi. Bu aşıların insanlar üzerinde güvenliği ve etkinliği kanıtlanırsa ücra bölgelerde yaşayanlar veya finansal kaynak bakımından fakir topluluklar da dahil olmak üzere, küresel aşı dağıtımı açısından önemli yer tutabileceği açıklandı.

Henüz geliştirme aşamasında olan aşılarla ilgili olarak San Diego Üniversitesi Jacobs Mühendislik Okulu'ndaki Nano-immüno Mühendislik Merkezi'nin Direktörü Nicole Steinmetz, "Aşı teknolojimizin heyecan verici yanı, ısı açısından stabil olmasıdır. Bu nedenle düşük sıcaklıklı dondurucular kurmanın veya kamyonların bu dondurucularla dolaşmasının mümkün olmadığı yerlere aşılar kolayca ulaşabilir" dedi.ÜRETİMLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KOLAY VE UCUZ OLABİLİRKonuyla ilgilenen bilim insanları, aşının büyük bir avantajı olarak, bitki virüsü ve bakteriyofaj nano-parçacıklarının yüksek sıcaklıklarda son derece stabil olmasının altını çizdi. Sonuç olarak, aşıların soğuk ortamda muhafaza edilmesine gerek kalmadan saklanabileceği ve tedarikinin yapılabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, söz konusu çalışmadaki amacın, Covid-19 aşılarını insanlar için daha erişilebilir hale getirmek olduğunu ifade etti. San Diego Üniversitesi Jacobs Mühendislik Okulu'ndan Nano-mühendislik Profesörü Jon Pokorski, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "En savunmasız insanların evlerini terk etmeleri ve riske maruz kalmaları yerine, posta kutularına mikro yapışkan iğnelerin gönderildiğini hayal edin" dedi. Pokorski'nin ekibi, mikro iğne yapışkanları ve implant teknolojisini geliştirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti
ABD Başkanı Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
ABD Başkanı Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Derya Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'de bilim insanları ısıya dayanıklı aşı adayları geliştirildiği açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:26:31. #1.16#

title