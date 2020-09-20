ABD'de bahçe kapısını kırarak havuza giren ayı uyuya kalan ev sahibini korkuttu
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ABD'de bahçe kapısını kırarak havuza giren ayı uyuya kalan ev sahibini korkuttu

ABD'de bahçe kapısından kırarak eve giren ayı, havuz kenarında uyuya kalan Matt Bete'yi uyandırdı.

ABD'de bahçe kapısını kırarak havuza giren ayı uyuya kalan ev sahibini korkuttu
20.09.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:08

ABD'de bahçe kapısından kırarak eve giren ayı, havuz kenarında uyuya kalan Matt Bete'yi uyandırdı. O anlar kameraya yansıdı. 

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısnı kıran ayı panik yarattı. Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti. Daha sonra havuzda kenarındaki şezlongta uyuya kalan Bete'ye yaklaştı. Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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