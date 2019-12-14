ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı
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ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bir asırdan uzun zamandır ayakta duran enerji santrali, cip fabrikası kurulmak üzere yıkıldı.

14.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:02
ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı

'nin eyaletindeki kentinde bir asırdan uzun zamandır ayakta duran enerji santrali, cip fabrikası kurulmak üzere yıkıldı.


Şehrin doğu tarafındaki Detroit Nehri yakınlarında bulunan Conners Creek tesisini yıkmak için patlayıcılar kullanıldı. DTE Enerji'te ait olan tesis 1915'te faaliyetlerine kömür yakıtıyla başlamış daha sonra doğal gaz kullanımına gitmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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