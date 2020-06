ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı eylemlerde, aracını göstericilerin üzerine süren saldırgan, Ku Klux Klan hareketinin lideri olduğunu öne sürdü. Beyaz ırk üstünlüğünü savunan örgütle bağlantısını itiraf eden 36 yaşındaki Harry Rogers, kötü niyetle adam yaralama ve vandalizm gibi suçlardan yargılanmak üzere tutuklandı.

SUÇLAMALARA "NEFRET SUÇU" DA EKLENEBİLİR

Euronews'in haberine göre; Virginia eyaletinde, pazar günü yaşanan söz konusu saldırıda, pikap tipi bir aracın göstericilerin üzerine dalması sonucu bir kişi hafif yaralanmış sürücü koltuğundaki Harry Rogers gözaltına alınmıştı. İddianameyi hazırlayan savcılık, hem sanığın ifadelerinden hem de sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak suçlamalara 'nefret suçu'nun da eklenebileceğini duyurdu.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkan Rogers'ın bir sonraki duruşması 18 Ağustos'ta görülecek.

KU KLUX KLAN NEDİR?

Ku Klux Klan (KKK), 24 Aralık 1865'te ABD'nin Tennessee eyaletinde kurulan, siyah karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı, ırkçı bir gizli örgüt.

Kurucuları; Büyük Büyücü olarak bilinen Nathan Bedford Forrest, Yüzbaşı John C. Lester, Binbaşı James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord'dır.

Kendilerini "Birth of a Nation" filmi ile tanıtmışlardır. Örgüte katılanlar arasında da, iç savaş öncesi kurulmuş olan "Knights of the Golden Circle" (Altın Çember Şövalyeleri) adlı gizli cemiyetin üyelerinin çokluğu dikkat çeker.