ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
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ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim

ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı eylemlerde, aracını göstericilerin üzerine süren saldırgan, Ku Klux Klan hareketinin lideri olduğunu öne sürdü. Beyaz ırk üstünlüğünü savunan örgütle bağlantısını itiraf eden 36 yaşındaki Harry Rogers, kötü niyetle adam yaralama ve vandalizm gibi suçlardan yargılanmak üzere tutuklandı.

09.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:31

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ırkçılık karşıtı eylemlerde, aracını göstericilerin üzerine süren saldırgan, Ku Klux Klan (KKK) hareketinin 'lideri' olduğunu öne sürdü. Beyaz ırk üstünlüğünü savunan örgütle bağlantısını itiraf eden 36 yaşındaki Harry Rogers, kötü niyetle adam yaralama ve vandalizm gibi suçlardan yargılanmak üzere tutuklandı.

SUÇLAMALARA "NEFRET SUÇU" DA EKLENEBİLİR

Euronews'in haberine göre; Virginia eyaletinde, pazar günü yaşanan söz konusu saldırıda, pikap tipi bir aracın göstericilerin üzerine dalması sonucu bir kişi hafif yaralanmış sürücü koltuğundaki Harry Rogers gözaltına alınmıştı. İddianameyi hazırlayan savcılık, hem sanığın ifadelerinden hem de sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak suçlamalara 'nefret suçu'nun da eklenebileceğini duyurdu.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkan Rogers'ın bir sonraki duruşması 18 Ağustos'ta görülecek.

ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim

KU KLUX KLAN NEDİR?

Ku Klux Klan (KKK), 24 Aralık 1865'te ABD'nin Tennessee eyaletinde kurulan, siyah karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı, ırkçı bir gizli örgüt.

Kurucuları; Büyük Büyücü olarak bilinen Nathan Bedford Forrest, Yüzbaşı John C. Lester, Binbaşı James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord'dır.

Kendilerini "Birth of a Nation" filmi ile tanıtmışlardır. Örgüte katılanlar arasında da, iç savaş öncesi kurulmuş olan "Knights of the Golden Circle" (Altın Çember Şövalyeleri) adlı gizli cemiyetin üyelerinin çokluğu dikkat çeker.

ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs akşamı George Floyd isimli 46 yaşındaki siyah Amerikalı, ırkçı polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülmüştü.

Floyd'un ırkçı polis memuru Derek Chauvin tarafından dakikalarca nefessiz bırakılarak boğulmasının ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürerken, Seattle'da gösterilerin yapıldığı yerde araçla gelen bir kişi kalabalığın arasına dalmıştı.

Daha sonra araçtan inen sürücü protestocuların arasına girip tabancasıyla ateş açmıştı. Olayda en az 1 kişi yaralanmıştı. Seattle polisi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan zanlının gözaltına alındığını, yaralının da hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.

ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim

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