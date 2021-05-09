ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu

ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de Donald Trump dönemi göçmen politikasının mağdurlarından olan Honduraslı Keldy Mabel Gonzales Brebe, çocuklarına 4 yıl aradan sonra ilk kez sarıldı.

ABD'de Donald Trump dönemi göçmen politikasının mağdurlarından  olan Honduraslı Keldy Mabel Gonzales Brebe, çocuklarına 4 yıl aradan sonra ilk kez sarıldı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın göçmenlere yönelik 'sıfır tolerans' politikasının ilk mağdurlarından biri olarak bilinen ve Honduras'ta yaşayan Keldy Mabel Gonzales Brebe, 4 yıl sonra oğulları Erik ve Mino'ya kavuştu. Duygusal kavuşmaya ABD basını tarafından yoğun ilgi gördü. 

"ANNELERİ DEĞİLMİŞİM GİBİ DAVRANDILAR"

Gonzales Brebe, 2017'de erkek kardeşinin öldürülmesinin ardından ABD'ye gitmeye karar verdi. O yıllarda 13 yaşındaki Eric ve 15'inde olan Mino ile New Mexico'da sınıra gelen Gonzales Brebe, ABD'ye sığınma talebinde bulundu. ABD medyasından MSNBC News'e konuşan Gonzales Brebe çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığı ilk saatlerde yaşadıklarını, "Bana bunun sadece beş gün süreceğini söylediler ve sonra bizi yeniden birleştireceklerdi, böylece birlikte olabilecektik. Yakında bunun olacağını düşündüm. Çocuklarım nerede diye sormaya başladım. Endişem artmaya başladı" sözleriyle anlattı.

"SANA ÇOCUKLARININ BURADA OLACAĞINI KİM SÖYLEDİ?"

Sınırda çocuklarını görmeyi bekleyen Gonzales Brebe, yetkililerin, "Sana kim çocuklarının burada olacağını söyledi?" sözleri ile karşılaştıklarını belirtti. Çocuklarından koparılan Gonzales Brebe, daha sonra Honduras'ın San Pedro Sula kentinde sınır dışı edildiğini ifade etti. Çocuklarının 2018 yılında Pensilvanya eyaletindeki Philadephia kentinde yaşayan bir akrabalarına bırakıldığını ifade eden Gonzales Brebe, Joe Biden yönetiminin, Trump dönemindeki aileleri ayıran göçmen politikasında yaptığı değişikliğin ardından 4 yıl sonra çocukları ile bir araya geldi. Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Trump yönetimi döneminde 5 bin çocuğun ailelerinden ayırıldığını açıklamıştı.


ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Biden 'Koruyacağız' dedi, saldırı bu açıklamanın hemen ardından geldi! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
Biden "Koruyacağız" dedi, saldırı bu açıklamanın hemen ardından geldi! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Cem Yılmaz Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Salih Uçan Serdar Aziz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:02:21. #1.16#

title