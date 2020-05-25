ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti Yeni tip koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 20 bin 246 artarak 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği ülke olan ABD'de, son rakamlar açıklandı. Buna göre ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 700 BİNE YAKLAŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 246 artarak 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 artarak 99 bin 356'ya çıktı. ABD'yi, 365 bin 213 vakayla Brezilya, 353 bin 427 vakayla Rusya ve 282 bin 852 vakayla İspanya izledi.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGE NEW YORK OLDU

Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 371 bin 193 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 231 kişi hayatını kaybetti. New York'u 155 binden fazla vakayla New Jersey ve 110 binin üzerinde vakayla Illinois takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 767 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 452 bine yaklaştı.

Kaynak: AA