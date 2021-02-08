ABD'de 150 yaşındaki kaplumbağa Super Bowl tahmini yaptırıldı

ABD'de Tennessee eyaletindeki Knoxville Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı üyesi 150 yaşındaki Büyük Al adlı kaplumbağa Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kimin kazanacağı konusunda tahmin yaptırıldı.

– ABD'de Tennessee eyaletindeki Knoxville Hayvanat Bahçesi 'nin en yaşlı üyesi 150 yaşındaki Büyük Al adlı kaplumbağa Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl 'u kimin kazanacağı konusunda tahmin yaptırıldı.

ABD'de Tennessee eyaletindeki Knoxville Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı üyesi 150 yaşındaki Büyük Al adlı kaplumbağa Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kimin kazanacağı konusunda tahmin yaptırıldı. Kaplumbağanın önüne finaldeki iki takımın bayrakları olan yiyecek tabağı konuldu. Kahin kaplumbağ Kansas City Chiefs takımına oy kullandı. Superbowl kupasını Tampa Bay Bussaneers takımı 18 yıl aradan sonra kazanınca Büyük Al'in tahmini tutmadı.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı