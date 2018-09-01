ABD Büyükelçiliği'ne Saldırıda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.

NE OLDU? Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açıldı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etti. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, Keçiören'de yakalandı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu saptanan 4 kişi de sonraki süreçte gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.



