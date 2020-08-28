Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
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Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Donald Trump'ın partinin başkan adaylığını kabul ettiği konuşma öncesi eşi Melania Trump ile Ivanka Trump arasında yine soğuk rüzgarlar esti. O anlara ilişkin video sosyal medyada 7 milyondan fazla tıklandı.

28.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:13

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti.

Trump'ın başkanlığı kabul ettiği esnada, eşi Melania Trump ile kızı Ivanka Trump arasında ilginç bir olay yaşlandı. Melania Trump, yanından geçen Ivanka'ya önce güldü ardından bir anda surat ifadesini değiştirdi.

Olayın videosu sosyal medyada 7 milyondan fazla tıklandı.

Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
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