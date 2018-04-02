Diplomat Krizi Sonrası Geri Adım Atan Trump, Putin'e Görüşme Teklif Etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu, ardından Kremlin'den, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e Beyaz Saray'da bir zirve teklif ettiği açıklaması yapıldı.

TRUMP, PUTİN'DE GÖRÜŞME TEKLİF ETTİ

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Mart'taki telefon görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşme teklif ettiğini söyledi.

"FİKİR DEĞİŞTİRMEMESİNİ UMUYORUM"

Uşakov, Trump'ın bu konuşmada Putin ile yüz yüz görüşmeyi teklif ettiğini belirterek, "Her şey yolunda giderse ABD'lilerin olası bir görüşmeyi konuşma yönündeki teklifleri konusunda fikir değiştirmemesini umuyorum" dedi.

"İNGİLTERE VE ABD BÜTÜN GÖRGÜ KURALLARINI BIRAKTI"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Batılı ülkelerle yaşadığı gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soğuk Savaş dönemi benzetmeleriyle alakalı konuşan Lavrov, "Soğuk Savaş'ta en azından bazı kurallar vardı. İngiltere ve ABD tüm görgü kurallarını bıraktı." ifadelerini kullandı.

"BATILI ÜLKELER ÇOCUK OYUNLARI OYNUYOR"

"Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor" diyen Lavrov, tansiyonun nereye kadar tırmanacağı konusunun kendilerine bağlı olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşik Krallık'ın eski Rus ajanı Sergei Skripal'in zehirlenmesini, Brexit sürecinde, "kendi yararına kullanabileceğini" savundu.

İNGİLTERE, 23 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

ski bir Rus ajanı olan Sergei Skripal ve kızı Yulia'nın Birleşik Krallık toprakları içinde kimyasal madde kullanılarak zehirlenmesinin ardından Birleşik Krallık 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Lavrov, katıldığı bir konferansta basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren eski ajanın hedef alınmasının arkasında "başka açıklamalar" olduğunu söyledi ve "Sergei Skipral´e gerçekleştirilen saldırı, Brexit ile ilgili durumlarda verdiği sözleri tutamayan ve kendisini zor durumda bulan Birleşik Krallık'ın yararına olabilir" dedi.