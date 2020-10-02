ABD Başkanı Trump ve eşi korona virüse yakalandı
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ABD Başkanı Trump ve eşi korona virüse yakalandı

02.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:30
ABD Başkanı Trump ve eşi korona virüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaina Trump'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaina Trump'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in COVID-19'a yakalandığını sosyal medyada attığı "En ufak bir mola almadan çok çalışan Hope Hicks pozitif çıktı. Felaket" mesajıyla duyuran Trump daha sonra attığı bir mesajda kendisi ve eşi Melania Trump'ın da hastalığa yakalandığını duyurdu.

Trump mesajda, "Bu akşam eşim ve ben Covid-19 testinde pozitif çıktık. Karantinamıza ve iyileşme sürecimize hemen beraber başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" dedi.

Başkanın doktoru Sean Conley yaptığı açıklamada bilgiyi doğrularken, "Başkan ve eşi şu anda iyi ve karantina sürecinde Beyaz Saray'da kalacaklar" dedi.

Conley açıklamasında ayrıca Beyaz Saray tıbbi ekibinin ve kendisinin sürekli durumu takip ettiğini belirterek, süreçte destek veren tıp profesyonellerine ve kurumlarına teşekkür etti.

Başkanın bu süreçte görevine devam edeceğini de belirten Conley, Trump ile eşine uygulanacak tedavi ile ilgili bilgi vermedi.

Hastalığın ilerlemesinde bir değişiklik olmaz ise Trump ile eşinin en az 15 gün karantinada kalması bekleniyor. ABD'de 7 buçuk milyon kişiyi etkileyen ve 200 binin üzerinde ölümüne neden olan hastalığa sürekli gözlem ve koruma altında yaşayan Başkanın yakalanmasının beklenmedik bir durum olduğu ifade edilirken, bu durumun yaklaşan seçimleri, 15 Ekim'de gerçekleşecek Başkanlık tartışması dahil nasıl etkileyeceği ise henüz belirsiz.

(İHA)

ABD Başkanı Trump ve eşi korona virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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