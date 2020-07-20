Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı: Favori başkanınızım
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Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı: Favori başkanınızım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından maske fotoğrafını paylaşarak, kendisini "maske takmamakla" eleştirenlere göndermede bulundu. Trump, paylaşımında "Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım" dedi.

Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı: Favori başkanınızım
20.07.2020 23:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:09

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım" ifadelerini kullandı.

"MASKE" ELEŞTİRİLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDU

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "Kovid-19'u yeterince ciddiye almamak" ve "maske takmamakla" eleştirenlere göndermede bulundu. Salgının başından bu yana ilk kez yüzünde maske varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Donald Trump, "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." ifadesini kullandı.

Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı: Favori başkanınızım

TOPLANTILARDA MASKE TAKMAYI TERCİH ETMİYOR

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, salgının başından bu yana Trump'ın izlediği politikalar da tartışma konusu oluyor.

"Karantinaların uzatılmaması" ve "ekonominin bir an önce normalleşmesi" konusunda ısrarcı söylemleri ile tepki çeken Donald Trump, katıldığı toplantılarda maske takmayı tercih etmiyor.

Kaynak: AA

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