ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Twitter hesabından yayımladığı video ile "Evinize dönün" çağrısı yaptı.

"HUZURA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREK"

Trump, destekçilerine seslendiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Acı çektiğinizi biliyorum, canınızın yandığını biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Bu mutlak bir zaferdi ve herkes bunu biliyor. Özellikle de karşı taraf ama şimdi eve dönmeniz lazım. Bize huzur gerek, bize kanun ve düzen gerek. Kanun alanında çalışan büyük insanlarımıza saygı duymamız gerek. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Zor bir zaman dilimi. Bu hileli bir seçimdi. Fakat bu insanların ellerine koz veremeyiz. Huzura sahip çıkmamız gerek. Evlerinize dönün. Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz. Ne olduğunu gördünüz. Ne hissettiğinizi biliyorum ama eve dönün, huzur içinde eve dönün"

SAĞ DUYU ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD'de başlayan gerilimin fitilini ateşleyen Başkan Trump, ilk paylaşımında göstericilere sağ duyu çağrısında bulunmuştu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen Capitol Polisi ve Emniyet Teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!" ifadelerini kullanmıştı.