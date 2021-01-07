ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün
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ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün

07.01.2021 00:36 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:50

ABD'nin başkenti Washington'daki protesto gösterileri kontrolden çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump kendisini destekleyen göstericilere bir çağrıda daha bulundu. Twitter hesabından videolu mesaj paylaşan Trump, göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Twitter hesabından yayımladığı video ile "Evinize dönün" çağrısı yaptı.

"HUZURA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREK"

Trump, destekçilerine seslendiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Acı çektiğinizi biliyorum, canınızın yandığını biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Bu mutlak bir zaferdi ve herkes bunu biliyor. Özellikle de karşı taraf ama şimdi eve dönmeniz lazım. Bize huzur gerek, bize kanun ve düzen gerek. Kanun alanında çalışan büyük insanlarımıza saygı duymamız gerek. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Zor bir zaman dilimi. Bu hileli bir seçimdi. Fakat bu insanların ellerine koz veremeyiz. Huzura sahip çıkmamız gerek. Evlerinize dönün. Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz. Ne olduğunu gördünüz. Ne hissettiğinizi biliyorum ama eve dönün, huzur içinde eve dönün"

SAĞ DUYU ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD'de başlayan gerilimin fitilini ateşleyen Başkan Trump, ilk paylaşımında göstericilere sağ duyu çağrısında bulunmuştu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen Capitol Polisi ve Emniyet Teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün

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Haber Yorumları (2)
ACİLEN TÜRKLER MÜDAHALEYE GİTSİN: Türk ordusu olarak her zaman amerikaya yardıma hazırız ülkelerine asker çıkarıp tanklarımızla barış getirebiliriz hehehehe :D
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SONER: Bu sarı çatlak, Amerika baharını başlattı.
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