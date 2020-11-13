ABD Başkanı Trump'ın gizli koruma ordusu karantinada
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ABD Başkanı Trump'ın gizli koruma ordusu karantinada

13.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:40

ABD Başkanı Donald Trump'ı korumakla görevli 130'dan fazla Gizli Servis çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı korumakla görevli 130'dan fazla Gizli Servis çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı korumakla görevli 130'dan fazla Gizli Servis çalışanında koronavirüs tespit edildi. Söz konusu görevlilerin,Trump'ı seçim kampanyası boyunca düzenlediği mitinglerde koruduğu ifade edildi. ABD medyası, Trump'ın düzenlediği mitinglerde Gizli Servis çalışanlarının Trump ile destekçileri arasında durduğuna ve birçoğunda maske bulunmadığına dikkat çekti.Gizli servis korumalarının karantinaya alındığı belirtildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de son açıklanan verilere göre 10 milyon 888 bin 324 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 248 bin 686'ya ulaştığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump'ın gizli koruma ordusu karantinada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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