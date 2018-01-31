ABD Başkanı Trump: Guantanamo Üssü Açık Kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Üssü'nün açık tutulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı.

Göreve başlaması sonrası Amerikan Kongresi'nde ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapan Trump, "Savunma Bakanı (James) Mattis'e, askeri gözaltı politikamızı gözden geçirme ve Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesislerimizi açık tutma talimatını verdiğim başkanlık kararnamesini imzaladım" dedi.

Böylece seçim kampanyasında verdiği bir sözü daha yerine getirdiğini belirten Trump, "teröristlerin sıradan suçlular değil düşman savaşçılar olduklarını" vurguladı.

Başkan Trump, "Bu kişilere yurtdışında yakalandıklarında terörist muamelesi yapılmalı" dedi.

Trump'ın selefi Barack Obama Guantanamo Üssü'nü kapatmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

'IŞİD konusunda daha yapılacak çok şey var' Trump ise konuşmasında, "Geçen yıl, IŞİD'i dünya üzerinden yok etmek için müttefiklerimizle çalışacağımıza söz vermiştim. Bir yıl sonra, koalisyonun IŞİD'i yendiğini, Irak ve Suriye'de neredeyse ellerindeki tüm toprakları geri adıklarını söylemekten gurur duyuyorum. Ama daha yapılacak çok şey var. IŞİD tamamen yenilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



'Bu bizim 'Yeni Amerika' anımız'

ABD Başkanı, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine hitaben yaptığı ve "Birliğin Durumu" adı verilen konuşmasında Amerikalılara, aralarındaki farklılıkları bir yana bırakmaları ve aynı ailede birleşmeleri çağrısı da yaptı.

Donald Trump, Beyaz Saray'daki ilk yılında, Amerika'yı tüm halkı için yeniden büyük bir ülkeye dönüştürmeye yönelik misyonu kapsamında emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Son başkanlık seçimi sonrası ABD'de 2,4 milyon kişiye istihdam sağlandığını, ülkede ücretlerin sonunda artmaya başladığını, işsizliğin de son 45 yıln en düşük düzeyinde olduğunu belirten Trump,"'Bu bizim 'Yeni Amerika' anımız. Şu an Amerikan rüyasını yaşamaya başlamak için en iyi zaman" diye konuştu.

Trump, ABD'nin tarihindeki en büyük vergi kesintilerini ve reformlarını hayata geçirdiğini, yapılan hesaplara göre bir ailenin yıllık ortalama gelirini 4 bin dolardan fazla arttırdığını söyledi.

"Ekonomik teslimeyet devri bitti" diyen Trump, ABD'nin artık diğer ülkeler ile adil ticaret ilişkileri istediğini, kötü ticaret anlaşmalarını düzeltip, yenilerini de müzakere etmek istediklerini kaydetti.