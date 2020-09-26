ABD Başkanı Trump boşalan Yüksek Mahkeme yargıcı koltuğu için "Amy Coney Barrett'i aday gösterecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD Başkanı Trump boşalan Yüksek Mahkeme yargıcı koltuğu için "Amy Coney Barrett'i aday gösterecek"

26.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:47
ABD Başkanı Trump boşalan Yüksek Mahkeme yargıcı koltuğu için

Indiana eyaletinden gelen 48 yaşındaki yargıç ve eski hukuk fakültesi öğretim üyesi Barrett, sosyal muhafazakarların desteklediği bir isim.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme'de Ruth Bader Ginsburg'ün ölümünden sonra boşalan koltuğa Amy Coney Barrett'ı aday göstereceği, ABD basınına sızdırıldı.

BBC'nin ABD'deki partneri CBS News'in de teyit ettiği bu ismin, gün içinde Beyaz Saray tarafından resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Liberal kanattaki Ginsburg'ün cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi yeni ismi atamak istediğini söylemişti. Barrett, sosyal muhafazakarların desteğini alıyor.

Başkan'ın aday gösterdiği ismin Senato'da onaylanması gerekiyor.

Beyaz Saray Barrett'ın ismini açıklarsa, ABD'nin en üst düzey mahkemesi olan Yüksek Mahkeme'de muhafazakarlar 6'ya 3 çoğunlukta olacak.

Resmen duyurulduğu takdirde 48 yaşındaki Barrett, Trump'ın bugüne kadar Yüksek Mahkeme'ye atadığı üçüncü isim olacak. Daha önce 2017'de Neil Gorsuch ve 2018'de Brett Kavanaugh'u atamıştı.

Yüksek Mahkeme'deki 9 koltukta oturan yargıçlar, ölümlerine kadar görevde kalıyor. Kararları kamu politikalarını belirleyecek kadar etkili olabiliyor. Daha önce silah kullanımı, kürtaj, kampanya finansmanı ve oy kullanma hakları gibi konularda politikaları belirleyici kararlar almışlardı.

Son yıllarda mahkeme, eşcinsel evliliklerin 50 eyaletin tümünde resmileşmesinde rol oynamış; Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle seyahat yasakları kararını onaylamış ve ABD'de karbon emilimini azaltmayı hedefleyen bir planın ertelenmesine yol açmışlardı.

Amy Coney Barrett, bir süredir Başkan Trump'ın son listesindeydi.

Cumhuriyetçilerin bu isimde uzlaşması halinde, Barrett'ın 3 Kasım seçimi öncesinde veya hemen sonrasında Senato onayını alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Amy Coney Barrett kimdir?

2013'te hakkında çıkan bir makaleye göre Barrett, dindar bir Katolik. Bu da onu, 1973'teki kürtajı ülke genelinde yasal hale getiren Yüksek Mahkeme kararının iptalini isteyen dindar muhafazakarların desteklemesinin en büyük sebeplerinden.

Cinsel ilişkilerin sadece evli ve heteroseksüel çiftler arasında olmasına gerektiğine inanan bir Hristiyan gruba üye olan Barrett, LGBT gruplar tarafından sıkça eleştiriliyor. Bu sebeple bazı hak örgütleri ve aktivistler, seçilmesinin LGBT haklarına doğrudan tehdit olacağını söylüyor.

Ancak Barrett, inancının işini etkilemediğini savunuyor.

Barrett, Trump'ın sert göçmen karşıtı politikalarını da destekliyor. Aynı zamanda silah kullanımının yaygınlaşması taraftarı.

Indiana'daki Notre Dame Hukuk Fakültesi'nden mezunolan Barrett, 15 yıl boyunca burada öğretim görevlisi olarak çalıştı. Eski bir federal savcıyla evli olan Barrett'in 7 çocuğu var. İki çocuklarını Haiti'den evlatlık almışlardı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Murat Kurum Halife Hafter Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Çağla Şikel Özlem Yıldız Bülent Ersoy
Spor Ryan Babel Erol Bulut Murat Şahin Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Kavga Futbolcu Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump boşalan Yüksek Mahkeme yargıcı koltuğu için "Amy Coney Barrett'i aday gösterecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 16:03:06. #1.14#
title