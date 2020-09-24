ABD Başkanı Trump'a, hayatını kaybeden Yargıç Bader Ginsburg'un tabutu önünde protesto
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ABD Başkanı Trump'a, hayatını kaybeden Yargıç Bader Ginsburg'un tabutu önünde protesto

24.09.2020 19:40 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:45
ABD Başkanı Trump'a, hayatını kaybeden Yargıç Bader Ginsburg'un tabutu önünde protesto

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da ABD Yüksek Mahkemesi önünde, yaşamını yitiren Ruth Bader Ginsburg'un tabutunu ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da ABD Yüksek Mahkemesi önünde, yaşamını yitiren Ruth Bader Ginsburg'un tabutunu ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington DC'de ABD Yüksek Mahkemesi önünde, 18 Eylül'de yaşamını yitiren Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Yüksek Yargıçı Ruth Bader Ginsburg'un tabutunu ziyaret etti. Trump ve eşi Melania Trump, tabutun arkasında durdukları sırada orada bulunan kalabalıktan bir grup, Trump'ı protesto etti. Kalabalıktan uğultuların yükseldiği ve bir grubun, "Ona oy vermeyin" diye bağırdığı duyuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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