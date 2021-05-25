ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Belarus'a yaptırım sinyali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Belarus'a yaptırım sinyali

ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Belarus'a yaptırım sinyali
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bir yolcu uçağının "zorla" Belarus'a indirilmesi ve uçaktan bulunan gazeteciyi tutuklamasını kınarken bu ülkeye yönelik yeni yaptırımlar getirilebileceğinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bir yolcu uçağının "zorla" Belarus'a indirilmesi ve uçaktan bulunan gazeteciyi tutuklamasını kınarken bu ülkeye yönelik yeni yaptırımlar getirilebileceğinin sinyalini verdi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Söz konusu olayı, "uluslararası normlara karşı doğrudan hakaret" olarak nitelendiren Biden, "ABD, yolcu uçağının zorla indirilmesini ve gazeteci Raman Prataseviç'in uçaktan indirilerek gözaltına alınmasını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu çirkin olay ve sayın Prataseviç'in tutuklandığı görüntüler siyasi bir muhalife ve basın özgürlüğüne karşı utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Prataseviç ve "Lukaşenko rejimi tarafından haksız yere tutuklanan yüzlerce siyasi mahkumun" bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapan Biden, söz konusu olayın gerçeklerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için de uluslararası çağrı yaptı.

Biden'dan Belarus halkına destek mesajı

Belarus'a yönelik yaptırım sinyali de veren Biden şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin (AB), Belarus'a karşı ekonomik yaptırım ve diğer önlemleri uygulamış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Ben de AB, diğer müttefikler, ortaklar ve uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon içerisinde, bu olayın sorumlularından hesap sorulması için, ekibimden uygun yolları bulmalarını istedim."

Belarus halkının aylardır demokrasi, insan haklarına saygı ve temel özgürlüklerin korunması talebiyle seslerini yükselttiğine işaret eden Biden, "Raman Prataseviç gibi gazeteciler, muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ve eşi Sergey Tikhanovskiy gibi muhalif liderleri de dahil temel hakları için mücadele veren Belarusluların cesareti ve kararlılığını alkışlıyorum. ABD, mücadelelerinde Belarus halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya ile telefonda görüştü

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Söz konusu görüşmede Sullivan'ın, Belarus halkının demokrasi, insan hakları ve temel haklar taleplerine güçlü desteğini ilettiğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sullivan, Tikhanovskaya, eşi Tikhanovskiy ve Lukaşenko rejiminin siyasi mahkumları olarak Belarus hapishanelerinde çürüyen yüzlerce diğer Belaruslu demokrasi aktivisti, bağımsız gazeteci ve sivil toplum liderinin cesareti ve fedakarlığını övdü."

Sullivan'ın 23 Mayıs'taki yolcu uçağı olayını kınadığı, Prataseviç ve diğer siyasi mahkumların bir an önce salıverilmesi ve uluslararası gözetim altında özgür ve adil seçim yapılması için çağrıda bulunduğunun iade edildiği açıklamada, "Sullivan, ABD'nin AB ve diğer ortak ve müttefikleriyle Lukaşenko rejiminden hesap soracağını açıkça belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak
AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Volkan Bozkır Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Murat Boz Prens Harry Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Başkanı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Belarus'a yaptırım sinyali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 04:01:12. #1.11#

title