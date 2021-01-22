ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki "diyet kola" butonunu da kaldırttı
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ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki "diyet kola" butonunu da kaldırttı

22.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:48

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın Oval Ofis'teki izlerini silmekte kararlı görünüyor. Biden, Trump'ın masasında bulunan "diyet kola" butonunu da kaldırttı.

Göreve başladığı ilk günden itibaren Donald Trump'ın aldığı kararları bir bir iptal eden Joe Biden, Oval Ofis'teki "diyet kola" butonunu da masadan kaldırdı.

"TRUMP DÜĞMEYE BASTI VE BİR UŞAK GÜMÜŞ TEPSİDE DİYET KOLA GETİRDİ"

Gelişmeyi fark eden gazeteci Tom Newton Dunn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019'da Trump ile bir röportaj yaptığını söyleyerek, o dönem başkana bunun ne işe yaradığını sorduklarını hatırlattı. Dunn, "Trump kırmızı düğmeye bastı ve bir uşak içeri gümüş tepside diyet kola getirdi" dedi. Gazeteci Dunn, Biden'ın bu butonu kaldırdığını söyleyerek, "O artık yok" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki 'diyet kola' butonunu da kaldırttı

"MİSAFİRLERİNE ŞAKA YAPARDI"

Beyaz Saray'ın eski danışmanlarından Chris Sims de Trump'ın bu düğmeyi kullanarak "misafirlerine şaka yaptığını" ifade etmişti. Trump'ın kendisini ziyarete gelenlere düğmenin "nükleer cephanelikle ilgili olduğunu" söylediğini yazan Sims, "Aniden düğmeye basardı. O sırada ne yapacağından emin olmayan misafirler birbirlerine bakarlardı. Birkaç dakika sonra bir uşak gümüş tepsiyle diyet kola getirirdi ve Trump kahkahayı patlatırdı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki 'diyet kola' butonunu da kaldırttı
ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki 'diyet kola' butonunu da kaldırttı
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