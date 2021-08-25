ABD Başkanı Joe Biden: "Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı"
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ABD Başkanı Joe Biden: "Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı"

İhlas Haber Ajansı / Aylin Albayrak - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden: "Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı" ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı G7 Liderleri Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitmesini sağlamanın Taliban'a bağlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden: "Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı G7 Liderleri Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitmesini sağlamanın Taliban'a bağlı olduğunu söyledi.

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler toplantısı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 31 Ağustos'a kadar tahliyeleri tamamlamasının, Taliban'ın havaalanına erişime izin vermesine bağlı olduğunu söyledi. Biden, "insanları olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde çıkarmak için yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz" diyerek, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 70 bin 700 kişiyi tahliye ettiğini ve son 12 saat içinde ise 19 uçuş daha gerçekleştiğini söyledi. Biden, amacın 31 Ağustos'a kadar tahliyeleri bitirmek olduğunu söyleyerek, "Ne kadar erken bitirebilirsek o kadar iyi." diye ekledi.

Biden, durumların değişmesi halinde Pentagon'dan acil durum planları oluşturmasını istediğini ifade etti.

Biden, G7 Liderleri olarak, "Taliban'ın sözleriyle değil eylemleriyle yargılanması konusunda hemfikir olduklarını" belirtti. Biden, "mülteci statüsüne hak kazanan binlerce Afgan'ı yeniden yerleştirmek için hep birlikte çalışmalıyız" diyerek, "ABD'nin üzerine düşeni yapacağını" sözlerine ekledi.

Biden, Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen herkesin denetimden geçeceğini bir kez daha belirterek, G7 liderlerinin "Afganistan'daki son 20 yılda elde edilen kazançları korumak ve bunun için beraber çalışmak için hemfikir olduklarını" ifade etti. Biden, "G7 olarak yapmamız gerekenler konusunda birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Biden, "operasyonların her günü askerlerimize ek risk getiriyor" diyerek, "bunlar bizim dikkate almamız gereken zorluklar. Ne kadar uzun süre kalırsak, bir terörist gurubu tarafından saldırı riski de büyüyecek." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden: 'Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı'
ABD Başkanı Joe Biden: 'Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı'
ABD Başkanı Joe Biden: 'Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı'
ABD Başkanı Joe Biden: 'Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmek Taliban'a bağlı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Albayrak

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