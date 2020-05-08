ABD Başkanı Her Gün Korona Testi Yaptıracak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bir yaverinde koronavirüs çıkmasının ardından her gün koronavirüs testi yaptıracağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bir yaverinde koronavirüs çıkmasının ardından her gün koronavirüs testi yaptıracağını açıkladı.

Oval Ofis'te gazetecilerle gerçekleştirilen görüşmenin tek konusu koronavirüsü olmadı. Gazeteciler, Adalet Bakanlığının, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik Rusya Soruşturması kapsamındaki davaya yönelik sorular da sordu. Donald Trump, Flynn'e yönelik açılan soruşturma kapsamındaki davayı düşürmesine yönelik olarak "Flynn suçsuz bir adamdı. Onun adına çok mutluyum. O büyük bir savaşçı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump Haftada Bir Yerine Her Gün Koronavirüs Testi Yaptıracak

Oval Ofis'te gazetecilerle gerçekleştirilen görüşme sırasında, bir yaverinin Koronavirüsüne yakalanmasının hatırlatılmasının üzerine Donald Trump, her gün test yaptırma kararı aldığını, koronavirüs çıkan yaveriyle çok sık temasta bulunmadığını, bugüne kadar yaptırdığı testlerin negatif çıktığını belirtti. Trump, kendisi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in haftada bir yerine her gün test yaptıracağının ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, koronavirüsünün 14 farklı mutasyonunun olduğu tespit edilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 1000'in üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Yine 1000'in üzerinde kişide ise koronavirüsü görüldüğü tespit edildi. Uzmanlar, Haziran ayının Amerika Birleşik Devletleri için çok daha zorlu geçmesini beklediklerini belirtti.