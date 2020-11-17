ABD Başkanı Biden: "Trump iş birliğini reddettiği sürece daha çok insan ölebilir"

ABD Başkanı Biden: "Trump iş birliğini reddettiği sürece daha çok insan ölebilir" Seçim sonuçlarına göre Seçilmiş Başkan olan Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev değişimi ile ilgili yapılması gereken çalışmaları engellemesinin ekonomi ve korona virüsü salgını ile ilgili...

ABD Başkanı Biden: "Trump iş birliğini reddettiği sürece daha çok insan ölebilir"

WASHINGTON - Seçim sonuçlarına göre Seçilmiş Başkan olan Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev değişimi ile ilgili yapılması gereken çalışmaları engellemesinin ekonomi ve korona virüsü salgını ile ilgili yapılacak çalışmaları geciktirebileceğini ve bunun da hayatlara mal olabileceğini belirtti.

Çok karanlık bir kış

Biden yaptığı konuşmada önümüzdeki kışın çok zor geçeceğine dair uyarıda bulunurken "çok karanlık bir kış geliyor" dedi. Kongreye planlanan ekonomik yardım paketini biran evvel yasalaştırma çağrısında bulundu.

"Maaşlarını, çalışma saatlerini, işlerini kaybeden milyonlarca Amerikalıya hemen yardım edebiliriz" diyen Biden temsilciler meclisinden geçmiş olan 3 trilyon dolarlık paket dahil yardım paketinin senatodan hızla geçmesini istedi. Biden "Virüsü durdurduğumuz zaman ve işçiler ile iş yerlerine yadımı ulaştırdığımızda her şeyi daha önce olduğundan daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz" dedi.

"Çok fazla insan ölebilir"

Biden virüs ile savaşmanın en önemli konuların başında geldiğini ifade ederek, Başkan Trump'a geçiş sürecini hemen başlatma çağrısında bulundu. Biden "Eğer koordine etmez isek daha fazla insan ölebilir" dedi. Biden ayrıca virüs ile savaşırken, ABD genelinde maske kullanılmasını zorunlu hale getirmek istediğini belirterek, eyalet ve bölge yönetimlerinden bunu vatandaşlara şart koşmalarını talep etti.

Beyaz Saray'da Korona Virüsü ile ilgili çalışmalara katılması gerektiğini ifade eden Biden, bulunan aşının dağıtımının büyük bir iş olduğunu ifade ederek eğer ofisi devir alıncaya kadar konu hakkında bilgi sahibi olamazsa "bir, bir buçuk ay geriye düşeriz" dedi.

Biden'dan önce konuşan Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise ekonominin canlanmasına odaklandıklarını belirterek "bu ekonomiyi sorumluluk duyarak açmalıyız ve yeniden kurmalıyız, böylece çalışan insanlara fayda sağlayabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN TUNA PALABIYIKOĞLU