ABD Başkanı Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
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ABD Başkanı Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ı "Yeni Afgan hükümeti" olarak tanıma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek "Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Taliban'ı tanımak için acele etmediğini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'ye yaptığı açıklamada Taliban hükümetini tanıma gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. Biden konuya dair yaptığı açıklamada "Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var" ifadelerini kullandı.

PSAKİ DE "ACELEMİZ YOK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de, Beyaz Saray'ın Taliban'ı tanımak için "acele etmediğini" ifade etmişti.

Psaki, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel toplumun beklentilerini karşılayıp karşılamadığına çok bağlı olacak" dedi. Öte yandan benzer yorumlar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da tekrarlandı.

ABD Başkanı Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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ABD Başkanı Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol - Haberler
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