ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım
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ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım

21.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:35

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye sessizliğini İstanbul sözleşmesi ile bozdu. Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan uluslararası hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak yorumladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır." ifadesini kullandı.

"KADINLARIN ŞİDDETE UĞRAMADIKLARI BİR TOPLUM İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde kadın cinayetlerinin sayısında artışlar yaşandığını kaydeden Biden, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Biden, "Kadınlara yönelik şiddetin küresel ölçekte son bulmasına yönelik uluslararası hareket için bu kararın cesaret kırıcı bir geri adım olduğu" yorumunu yaptı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki cinsiyet temelli şiddete herkesin karşı olması gerektiğini ifade eden ve son dönemde Gürcistan'daki kadın cinayetlerini hatırlatan Biden, "Bu durum hepimizi yaralıyor, kadınların şiddete uğramadıkları toplumlar yaratabilmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 121. toplantısında kabul edildi.

Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken, Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.

Avrupa Birliği sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeyi imzalamayı reddetti.

ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım

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Haber Yorumları (16)
KEVSER: bu açıklama bile sözleşmenin ne olduğunun kanıtı uyanın iyi ki çıktık bu melun sözleşmeden
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MANİDAR ADAM: Kadınlara saygıyı bir sözleşmeden öğrenecek değiliz, herkes bir birine saygı duymak zorunda.
Cevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır
SPOR: AMERİKA LI BİDON SİZ F 35 PROMRAMINDAN BİZİ CIKARDINIZ SİZİN YAPTIGINIZ KIRICI OLMADIMI SİZİN YAPTIGINIZ HERŞEYMÜBAH HERALDE YÜRÜ GİDİN KENDİ İŞİNİZE BAKIN YOLDA ZOR YÜRÜYORSUN AKIL VERİYORSUN
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