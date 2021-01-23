ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi

Geçtiğimiz günlerde ettiği yemin sonrası ABD'nin 46'ncı başkanı olan Biden'ın yaşadıkları, birçok insanı derinden etkiledi. Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD senatosuna seçilen Biden'ın, aynı yıl 18 Aralık'ta eşi Neilla Hunter'ı ve bir yaşındaki kızları Amy'i trafik kazası sonucu kaybetmesi yeniden gündem oldu. 3 çocuğu olan Bıden'ın kazada oğlu Beau'nun bacak kemiklerinde Hunter'ın ise kafa kemiğinde çatlaklar meydana geldi. Tanrı'nın kendisine korkunç bir oyun oynadığını ve odaklanmakta güçlük çektiğini düşünen Biden, çocuklarına bakabilmek için işinden istifa etmeyi bile düşünmüş.

YENİ EŞİYLE BALAYINA ÇOCUKLARINI DA GÖTÜRMÜŞ

Yaşadığı acı günlere rağmen işi ve özel hayatına verdiği önemden dolayı birçok insan tarafından 'Başkan olacak istisnai bir adam' olarak değerlendirilen Biden, ilk eşini kaybettikten kısa bir süre sonra Jill ile tanışmış ve evlenmiş. Yeni eşi ile yaptıkları balayına ilk eşinden olan ve hayatta kalan iki çocuğunu da götüren Biden, yakın çevresine Jill'in hayatına girmesinin; ölmüş eski eşinin ve kızının, yaralanmış iki oğlunun üzüntüsünü bir nebze dindirdiğini söyledi.

6 YIL ÖNCE OĞLUNU KAYBETTİ

Evlendikten yıllar sonra da talihsiz olaylar yaşamaya devam eden Joe Biden, 2015 yılında büyük oğlu Beau'yu da beyin kanseri nedeniyle kaybetti.