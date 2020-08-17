ABD başkan adayı Joe Biden kimdir? Joe Biden hayatı ve biyografisi?
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ABD başkan adayı Joe Biden kimdir? Joe Biden hayatı ve biyografisi?

BD Başkan adayı Joe Biden, açıklamalarıyla ülkemizde gündem oluyor. Siyaset gündeminin ana konularından biri haline gelen Joe Biden hakkında Joe Biden kimdir, Joe Biden kaç yaşında, Joe Biden nereli, boyu kaç ve Joe Biden hangi partili gibi konular araştırılıyor. Peki, Joe Biden kimdir?

ABD başkan adayı Joe Biden kimdir? Joe Biden hayatı ve biyografisi?
17.08.2020 07:48 | Son Güncelleme: 17.08.2020 07:56

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkacak isim olan Joe Biden, ülkemizde de merak konusu haline geldi. Peki, Joe Biden kimdir? Joe Biden kaç yaşında, Biden hangi partili? Joe Biden nereli, boyu kaç? İşte, Joe Biden hayatı ve biyografisi?

JOE BİDEN KİMDİR?

Joe Biden Doğum Tarihi: 20 Kasım 1942

Joe Biden Kaç Yaşında: 77 yıl yaşında

Joe Biden Nereli: Scranton, Pensilvanya, ABD

Joe Biden Boy: 1,83 m

Joe Biden Partisi: Demokratik Parti

Eğitimi: Bitirdiği okul Delaware Üniversitesi, Newark Syracuse Üniversitesi

JOE BİDEN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Joseph Robinette Biden Jr. (20 Kasım 1942), Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosunda temsil etmekteydi. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi. 2020'de Amerika Başkanlığına aday oldu.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

20 Kasım 1942 Pensilvanya, Scranton'da Mary's hastanesinde doğdu. Babasının adı Joseph Robinette Biden Sr., annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont'a taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı.

POLİTİK YAŞAMI

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

SENATÖRLÜK

3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.

2008 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI (2009-2017)

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.

POLİTİK GÖRÜŞÜ

Liberal görüşleriyle dikkat çekmektedir. Kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunan politikacı eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasını da destekliyor. Biden, kürtaj meselesinde de "vücutlarıyla ne yapacaklarına" ilişkin olarak seçimin kadınlara ait olması gerektiğini savunuyor.

Çevre konusunda da aktif projeler yürüten ABD Başkan Yardımcısı, gaz salınımların küresel çapta azaltılması için hukuksal zeminde çabalar sarf ediyor. Biden, bağlayıcı yeni bir uluslararası antlaşma imzalanması gerektiğine inanıyor.

2003 yılında Irak Savaşı'nı destekleyen Biden, daha sonra kendini bu konuda hatalı bulduğunu söyledi ve tavrını değiştirdi. Kendini 'Yahudi olmayan bir Siyonist' olarak tanımlamakta ve Yahudi lobisine yakınlığı ile de biliniyor. Ancak Biden ayrıca Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunmakta, Gazze'ye insani yardımın sağlanmasını ve İsrail'in ilhak ettiği topraklardaki yerleşim faaliyetlerini durdurmasının gerektiğini söylemektedir.

ÖZEL HAYATI

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir

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